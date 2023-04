O Celta de Vigo anunciou ter chegado a acordo com Diego Alves para a rescisão do contrato que ligava o guarda-redes brasileiro à equipa treinada por Carlos Carvalhal.

Recorde-se que o veterano guardião, que antes esteve cinco anos no Flamengo, regressou a Espanha em fevereiro para colmatar a ausência do ex-FC Porto Marchesín por lesão, mas também acabou por lesionar-se com gravidade num joelho.

Diego Alves, de 37 anos, deixa o Celta sem ter participado em qualquer jogo pelo terceiro clube espanhol que representou na carreira depois de Almería (2007-2011) e Valência, entre 2011 e 2017.