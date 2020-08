Javi García, médio espanhol que passou pelo Benfica entre 2009 e 2012, rescindiu o contrato que o ligava ao Betis.

Foi o próprio clube de Sevilha a comunicar o fim de uma ligação de três épocas. «Iniciará uma nova etapa na sua carreira profissional. O Betis agradece pelos serviços prestados e deseja-lhe a melhor das sortes na sua nova caminhada», pode ler-se.

A próxima etapa da carreira de Javi García deverá ser em Portugal, pela porta do Boavista, que está perto de garantir não só a contratação do espanhol, como também do internacional português Bruno Alves.

A acontecer, Javi García regressa à Liga portuguesa, onde esteve entre 2009 e 2012 ao serviço do Benfica.