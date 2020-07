Unai Emery é o novo treinador do Villarreal. O técnico espanhol de 48 anos assina com o clube para as próximas três temporadas.

Emery, que chegou a ser apontado ao Benfica nas últimas semanas, orientou o Arsenal, até ser demitido em novembro último. O técnico já passou, entre outros clubes, por Valência, Sevilha e Paris Saint-Germain.

No seu palmarés, o técnico de origem basca conquistou três Ligas Europa consecutivas pelo Sevilha, além de uma Liga Francesa e uma Taça de França ao serviço do PSG.

Emery será apresentado ao final da manhã em conferência de imprensa, no Estádio do Villarreal.