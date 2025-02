O Valencia recebeu e venceu o Leganés por 2-0 este domingo e alcançaram uma inédita segunda vitória seguida nesta edição da liga espanhola, à 23.ª jornada.

O médio português André Almeida foi titular e assistiu para o 1-0, com um passe na área para o desvio final de Cristhian Mosquera para o fundo da baliza, aos 30 minutos da primeira parte.

Ainda antes do intervalo, Mouctar Diakhaby fez o 2-0 a favor da equipa treinada por Carlos Corberán, que somou a terceira vitória nas últimas quatro jornadas.

No primeiro jogo deste domingo na liga espanhola, o Getafe venceu por 1-0 na visita ao Alavés. Com o português Domingos Duarte a titular, os visitantes marcaram o único golo aos 44 minutos, por Mauro Arambarri, de penálti.

Com a vitória alcançada, aliada à derrota do Alavés, o Valencia sobe ao 18.º e antepenúltimo lugar, com 22 pontos, ficando mais perto de sair da zona de descida. O Alavés caiu para 19.º, com 21 pontos. O Leganés segue logo acima da zona de descida, com 23 pontos, no 15.º lugar. O Las Palmas é 16.º com 23, os mesmos do Espanyol, 17.º, que ainda joga este domingo ante a Real Sociedad.

Já o Getafe, de Domingos Duarte, distanciou-se deste grupo de equipas, somando agora 27 pontos, no 14.º lugar.

O dia terá ainda um Sevilha-Barcelona, com apito inicial marcado para as 20 horas.