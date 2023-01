O Valência não foi além de um empate nesta segunda-feira na receção ao Almeria, e mantém-se a meio da tabela classificativa de La Liga.

Com um português de cada lado nos onzes iniciais, foi o Valência de André Almeida a primeira equipa a marcar, precisamente com uma assistência do médio ex-V.Guimarães para Justin Kluivert inaugurar o marcador aos 48m.

O Almeria chegou ao empate seis minutos depois, graças a um golo de Chumi, mas o Valência voltou a colocar-se em vantagem aos 65m, por Gayá.

O resultado final foi fixado aos 74m por Portillo, que assegurou um ponto para o Almeria de Samú Costa.

Com este resultado, as equipas mantêm-se distanciadas por um ponto na classificação, com vantagem para o Valência, que soma 12 pontos.