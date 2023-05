A Federação Espanhola de futebol anunciou nesta terça-feira o encerramento da bancada Mario Kempes, no estádio de Mestalla, do Valência, como castigo pelos cânticos racistas contra Vinícius Jr., avançado do Real Madrid.

O Valência vai ainda pagar uma multa de 45 mil euros pelas ocorrências do jogo do passado domingo.

«Considera-se provado que, tal como indicado no relatório do árbitro, houve gritos racistas a Vinícius durante o jogo, alterando o seu normal desenvolvimento, considerando-se muito graves as infrações», lê-se no comunicado, numa decisão tomada dois dias depois do jogo em causa.

