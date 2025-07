Enzo Barrenechea está fechado no Benfica e, segundo confirmou o Maisfutebol, a negociação com o Aston Villa foi fechada por empréstimo de uma época (até junho de 2026), com opção de compra que pode vir a ser obrigatória.

Se o médio argentino cumprir determinados objetivos ao longo da temporada, as águias terão que pagar 15 milhões de euros ao clube inglês, que, na sequência, vai assegurar 30 por cento da mais-valia de uma futura venda.

A ideia inicial da SAD encarnada naturalmente passa por ter o jogador em definitivo a partir de 2026/27, quando então viria a assinar um novo vínculo válido por quatro temporadas (até junho de 2030).

Conforme o nosso jornal revelou em primeira mão no último dia 10, Barrenechea era mesmo o alvo prioritário para reforçar o meio-campo de Bruno Lage, uma vez que Florentino está na porta de saída da Luz

Enzo Barrenechea, de 24 anos, foi formado no Newell's Old Boys e tem ainda no currículo passagens por FC Sion (Suíça), Frosinone e Juventus (Itália). Foi contratado pelo Aston Villa no ano passado a troco de cerca de oito milhões de euros.