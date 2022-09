O Valência, com os portugueses Thierry Correia e André Almeida no onze, venceu neste sábado o Celta Vigo por 3-0, na 7.ª jornada de La Liga de Espanha.

Castillejo (37m), Marcos André (81m) e André Almeida (90+3m) - estreia a marcar pelo Valência - apontaram os golos da formação 'ché'.

Franco Cervi, antigo jogador do Benfica, foi expulso por uma entrada violenta sobre Thierry Correia ao minuto 60.

Com este resultado, o Valência de Gattuso coloca-se à condição do 8.º lugar, com nove pontos, enquanto o Celta está na 10ª posição, com sete.