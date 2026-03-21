O Valencia visitou e venceu o Sevilha (2-0) na 29.ª jornada da Liga. O português André Almeida foi titular pela equipa forasteira.

Os golos do triunfo foram marcados no primeiro tempo. Hugo Duro avançado espanhol, fez o primeiro (38m), anotando o décimo golo da época. Ainda antes do intervalo Largie Ramazani fez o segundo já em tempo de compensação (45+5m).

Com este triunfo (2-0), o Valencia sobe à 11.ª posição agora com 35 pontos. O Sevilha, por sua vez, está em 15.º com 31 pontos – a três dos lugares de descida.

