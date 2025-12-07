O Valencia empatou (1-1) na receção ao Sevilha. Thierry Correia e André Almeida foram titulares pela equipa da casa. Do lado dos sevilhanos, Odysseas Vlachodimos, ex-Benfica, foi titular. Já Fábio Cardoso, ex-FC Porto, foi suplente não utilizado.

O primeiro golo da equipa surgiu para os visitantes. No segundo tempo, César Tárrega marcou na própria baliza (58m), dando a vantagem ao Sevilha. O golo do empate surgiu apenas em tempo de compensação.

Hugo Duro, ex-Real Madrid, restabeleceu o empate na partida (90+3m). Com este resultado (1-1), o Valencia é 15.º com 15 pontos. O Sevilha, por sua vez, é 11.º com 17 pontos.

Confira todos os jogos e classificação da Liga espanhola.