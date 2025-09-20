O Valencia recebeu e venceu, este sábado, o Ath. Bilbao, por 2-0, na quinta jornada da La Liga.

Depois de uma hora sem golos, a equipa da casa chegou ao primeiro golo do encontro através de Baptiste Santamaria, aos 73 minutos. Hugo Duro, aos 90+2m, selou o marcador.

De relembrar que o Sporting é adversário do Ath. Bilbao na Liga dos Campeões.

Com este resultado, o Valencia segue em décimo lugar, com sete pontos. O Ath. Bilbao está em sétimo, com nove.