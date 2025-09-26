O Valência anunciou, esta sexta-feira, a renovação de André Almeida até junho de 2029.

Através de um comunicado, o clube confirmou a permanência do médio português, que o representa desde o verão de 2022. Formado no V. Guimarães, André Almeida mudou-se para o Valência e desde então somou um total de quatro golos e dez assistências em 96 jogos pela equipa principal.

Na mesma nota, o Valência dá conta de que o contrato anterior era válido até junho de 2028, tendo sido prolongado por mais uma época com o jogador de 25 anos.

Leia aqui o comunicado do Valência na íntegra:

