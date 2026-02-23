Espanha
OFICIAL: ex-FC Porto deixa o Brasil e é reforço do Valência
Renzo Saravia assina um contrato válido até ao fim da temporada com o clube espanhol
O Valência oficializou, esta segunda-feira, a contratação de Renzo Saravia.
Através das redes sociais, o clube espanhol confirmou a chegada do lateral argentino de 32 anos, que assina um contrato válido até ao fim da temporada. Saravia chega para colmatar a ausência prolongada de Foulquier e após uma ligação de três anos com o Atlético Mineiro.
Recorde-se que Renzo Saravia chegou a representar o FC Porto, na temporada de 2019/20, tendo feito um golo em seis jogos pela equipa principal dos azuis e brancos. Formado no Belgrano (Argentina), esta é a segunda aventura do jogador na Europa, após passagens pelo Racing Club, Internacional e Botafogo.
COMUNICADO OFICIAL | RENZO SARAVIA#BenvingutRenzoSaravia#ADNVCF— Valencia CF (@valenciacf) February 23, 2026
