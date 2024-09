O Valência emitiu, esta segunda-feira, um comunicado em que refere a «abertura de um processo» a Rafa Mir, na sequência da alegada agressão sexual do jogador, referindo que as horas em que tal aconteceu colocam em questão o profissionalismo do mesmo.

«Especificamente, o clube procederá à abertura de processo contra Rafa Mir, entendendo que a sua forma de proceder, durante o seu período de descanso, afeta inquestionavelmente o desempenho profissional que se espera dele como jogador deste clube, prejudicando igualmente a confiança que os nossos adeptos depositam em todos os jogadores», pode ler-se no comunicado oficial.

De recordar que o avançado de 27 anos foi detido na passada segunda-feira, por suposto crime de agressão sexual contra uma mulher de 21 anos. De seguida, na quarta-feira, foi libertado após ser ouvido no tribunal.

Apesar de garantir que reitera a «firme condenação de todos os tipos de violência em qualquer uma das suas manifestações», o Valência «respeita ao mesmo tempo a presunção de inocência promulgada pelo sistema jurídico».

Por fim, o clube afirmou que está disposto a colaborar com a justiça.

De recordar que, ainda esta segunda-feira, Rafa Mir voltou a frisar que está inocente, dizendo que as relações sexuais foram consentidas.