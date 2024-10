O Leganés e o Valencia anularam-se, esta sexta-feira, na nona jornada da liga espanhola.

Thierry Correia e André Almeida foram titulares na equipa do Valencia, com o segundo a ser substituído aos 73 minutos.

Num jogo com poucas oportunidades para ambos os lados, destaque especial para Thierry Correia, que jogou adaptado a lateral esquerdo.

Com este resultado, o Valencia está em 18.º lugar, com seis pontos. O Leganés está em 15.º, com oito.