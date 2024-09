Rafa Mir, avançado do Valência, foi detido na noite de segunda-feira, acusado do crime de agressão sexual. A notícia foi avançada em Espanha pela Cadena SER e confirmada restante imprensa nacional.

Segundo fontes das autoridades espanholas, o jogador de 27 anos, internacional olímpico pela Espanha, teria cometido as agressões sexuais contra duas mulheres, uma de 25 anos e outra de 21, na sua própria casa. Há um outro homem que terá participado na situação e que também está detido.

De acordo com a imprensa espanhola, foi a mulher mais velha que fez queixa do futebolista. As duas vítimas precisaram de assistência médica no hospital.

Mir, que está emprestado pelo Sevilha e falhou o treino desta manhã do Valência, continua detido, a aguardar para ser presente a juiz.