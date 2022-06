O Valência, clube onde atuam os portugueses Gonçalo Guedes e Thierry Correia, informou esta sexta-feira em comunicado que vai reabrir os comentários nas suas redes sociais, após ter impedido há um ano que os adeptos expressassem a sua opinião.

«O clube reconsiderou esta decisão no entendimento de que não pode virar as costas à sua maior herança, os seus adeptos, e que a interação não pode permanecer fechada por mais um dia», informou o clube espanhol.

O Valência refere ainda que vai manter uma política de «tolerância zero para comportamentos inaceitáveis, reservando-se no direito de bloquear ou tomar as medidas necessárias contra os utilizadores que façam ou que partilhem mensagens de ódio contra o Valencia CF, os seus jogadores, funcionários ou adeptos».