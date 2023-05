Valencia anunciou em comunicado que vai banir para sempre do seu estádio os adeptos que proferiram insultos racistas contra Vinícius Júnior.

O clube reagiu em comunicado à polémica do jogo de domingo em que o craque brasileiro denunciou insultos racistas ao árbitro, que não só não parou o jogo como acabou expulsar o extremo do Real Madrid já na reta final.

O Valência reitera o seu «compromisso permanente contra o racismo e a violência em todas as suas formas» e informa que a polícia identificou um adepto que fez gestos racistas contra Vinícius no jogo disputado no Mestalla», acrescentando que está a enveredar esforços para «de forma coordenada confirmar a identidade de outros possíveis implicados».

«As gravações disponíveis estão a ser analisadas para esclarecer o ocorrido, a fim de agir com rapidez e contundência», escreve o clube «Che», salientando que «já procedeu à abertura de processo disciplinar, aplicará a máxima severidade contra os adeptos envolvidos, expulsando-os do estádio para sempre».

«Reafirmamos nossa posição contra o racismo, agindo com a mesma contundência com que fizemos em 2019, quando um adepto que fez gestos fascistas aos adeptos do Arsenal durante partida da Liga Europa foi expulso para sempre», conclui o documento.