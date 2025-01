O Valência anunciou esta sexta-feira que foram retomadas as obras para a construção do Nou Mestalla, o novo estádio da formação espanhola, que deve estar concluído no verão de 2027.

Está assim em andamento um processo que já se arrasta há 15 anos, sendo que o projeto teve início em 2007, mas as dificuldades financeiras no clube impediram que tudo ficasse concluído mais cedo.

Em comunicado, o Valência explica alguns detalhes do Nou Mestalla que terá uma capacidade para mais de 70 mil espetadores, sendo que a empresa encarregue desta mesma construção foi a mesma que criou o Estádio Metropolitano (Atlético Madrid) e ajudou a renovar o Santiago Bernabéu (Real Madrid).

