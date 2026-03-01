VÍDEO: Valencia vence Osasuna com penálti que teve de ser repetido
Entrada na área antes da cobrança obrigou à repetição da grande penalidade
O Valencia venceu pela margem mínima o Osasuna (1-0) num encontro a contar para a 26.ª jornada da Liga espanhola. O português Thierry Correia foi titular pelo lado do Valencia, que venceu com um penálti que precisou de ser... repetido. Já André Almeida foi suplente não utilizado.
O Osasuna volta, assim, a perder para o campeonato depois de ter surpreendido o Real Madrid na última jornada. O Valencia, por sua vez, regressa às vitórias.
O jogo teve apenas um golo, que surgiu para lá da hora de jogo. A formação da casa beneficiou de uma grande penalidade. Largie Ramazani, avançado belga, assumiu a responsabilidade. Marcou, mas foi preciso repetir por culpa de... um colega de equipa.
Largie avançou para a bola e fez a «famosa» paradinha antes de bater. Pois bem, nesse momento, o experiente José Gayà, internacional espanhol, acabou por entrar dentro da grande área antes do penálti ser cobrado. No fundo, foi enganado pelo próprio colega.
O penálti lá teve de ser repetido. Sem problema para Largie. O belga não cedeu à pressão e bateu para o mesmo lado que tinha atirado no primeiro. Sergio Herrera, hesitante, acabou por ficar pregado ao relvado.
Sem mais golos na partida, este penálti – que teve este momento insólito – acabou por decidir o encontro. Com este triunfo (1-0), o Valencia está em 12.º com 29 pontos. O Osasuna, por sua vez, é décimo com 33 pontos.
