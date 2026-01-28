O homem que, em outubro do ano passado, foi detido por, alegadamente com a ajuda da sua companheira, ter roubado cinco relógios de luxo da casa de Iker Casillas, tentou vendê-los em lojas de compra e venda de ouro, e chegou a receber 18 mil euros por um deles.

O jornal El Periódico publicou imagens do sistema de videovigilância de uma dessas lojas, que mostra o suspeito, com o rosto maioritariamente tapado pela pala de um chapéu com o símbolo do Real Madrid, a tentar vender peças de outro dos relógios furtados. Por elas, a funcionária da loja ofereceu-lhe oito mil euros.

O caso remonta a outubro de 2025, quando Iker Casillas, antigo guarda-redes de Real Madrid e FC Porto, descobriu que tinham sido furtados de sua casa, e substituídos por réplicas baratas, cinco relógios de ouro.

A empregada doméstica de Casillas, que é também a companheira do homem que tentou vender os relógios, foi igualmente detida pelas autoridades, por acreditarem que o casal atuou em conluio para levar a cabo os crimes.

À polícia espanhola, o homem admitiu o roubo de apenas dois dos relógios furtados, aqueles que as autoridades conseguiram recuperar, e garantiu que a sua mulher não teve qualquer intervenção nos roubos.