Espanha: Villarreal de Renato Veiga consolida-se no terceiro posto
Triunfo frente ao Alavés permite que o «Submarino Amarillo» isole-se em terceiro
Triunfo frente ao Alavés permite que o «Submarino Amarillo» isole-se em terceiro
O Villarreal recebeu e venceu o Alavés (3-1) na 19.ª jornada da Liga espanhola. Renato Veiga, internacional português, foi titular pela equipa da casa, que se isola ainda mais no terceiro lugar.
Os golos da partida surgiram apenas no segundo tempo. Alberto Moleiro fez o primeiro para o Villarreal (49m). Gerard Moreno, que saltou do banco ao intervalo, dilatou a vantagem pouco depois (55m).
Georges Mikautadze, ex-Lyon de Paulo Fonseca, fez o 3-0 (75m). O Alavés ainda reduziu pelos pés do ex-FC Porto Toni Martínez (85m). Com este triunfo (3-1), o Villarreal consolidou-se no terceiro lugar com 41 pontos. O Alavés, por sua vez, é 16.º com 19 pontos.
O Girona venceu o Osasuna (1-0) com o golo solitário de Vladyslav Vanat (44m). Com este resultado, o Girona vence pela segunda vez seguida e sobe ao 12.º lugar com 21 pontos. Já o Osasuna está em 14.º com 19 pontos.