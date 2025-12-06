O Villarreal de Renato Veiga recebeu e venceu o Getafe de Domingos Duarte por 2-0, somando assim a sexta vitória consecutiva para a Liga Espanhola.

A dupla lusa foi titular em ambas as equipas, sendo que o conjunto da casa foi dominante durante praticamente todo o encontro. Ainda assim, o primeiro golo apenas surgiu no período de compensação, quando Ayoze Pérez assistiu Buchanan para o golo, levando à loucura os milhares de adeptos presentes no Estádio de la Ceramica.

Ora, o regresso dos balneários podia antever algum tipo de reação por parte dos visitantes, mas tudo caiu por terra logo aos 48 minutos, quando Luis Milla viu o cartão vermelho direto e deixou o Getafe a jogar com dez elementos.

A partir daqui, o Villarreal tomou ainda mais conta do jogo e aos 64 minutos dobrou a vantagem através do georgiano Mikautadze. Este golo confirmou novo triunfo para o «submarino amarelo», que ocupa o terceiro lugar do campeonato (35 pontos), com menos dois pontos do que o Barcelona, líder da prova.