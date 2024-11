O Villarreal recebeu e venceu o Alavés por 3-0, num jogo a contar para a 13.ª jornada da Liga Espanhola.

À procura de subir (à condição) ao pódio da competição, o conjunto caseiro colocou-se em vantagem aos 38 minutos, por intermédio de Akhomach, após assistência de Nicolas Pépé. Este acabou por ser, de resto, o resultado que se manteve até ao intervalo.

Já no segundo tempo, os adeptos tiveram de esperar até aos últimos minutos para respirarem de alívio, sendo que aos 81 minutos, Parejo fez o segundo, na conversão de um castigo máximo. Em cima do minuto 90, Comesana fechou as contas do jogo e confirmou o triunfo do Villarreal.

Com este resultado, a equipa da casa soma agora 24 pontos, menos três do que o Real Madrid e menos nove do que o líder, o Barcelona.

No outro jogo deste sábado, o Sevilha somou a segunda derrota consecutiva para o campeonato, após perder com o Leganés, por 1-0.

O lance decisivo do encontro surgiu aos 82 minutos, quando Agoume viu o cartão vermelho direto e Miguel de la Fuente encarregou-se de atirar a contar, na sequência de uma grande penalidade.

Esta derrota deixa o Sevilha a meio da tabela, com 15 pontos, apenas mais cinco do que o Espanhol, a primeira equipa que se encontra em zona de despromoção (com menos um jogo).