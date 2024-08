Luiz Júnior falou esta quarta-feira pela primeira vez como jogador do Villarreal e admitiu estar muito feliz com a mudança para Espanha e para a Liga do país, que considera uma das melhores do mundo.

Em declarações aos jornalistas, o guardião brasileiro admitiu ainda que não se sente pressionado pela transferência, ao contrário do que aconteceu em 2019/20, quando rumou ao Famalicão.

«Quero agradecer ao clube por ter apostado em mim, pela confiança que me deu e pelo investimento. Estou muito feliz por me juntar ao Villarreal, é uma grande oportunidade poder saltar para uma das melhores ligas do mundo. Não sinto pressão por chegar a este patamar, senti sim quando me mudei para Portugal com apenas 18 anos e tive de ganhar a posição na baliza do Famalicão», afirmou o jogador.

Recordar que Luiz Júnior assinou um contrato válido com o Villarreal até 2030.

Veja aqui o primeiro treino de Luiz Júnior como jogador do Villarreal: