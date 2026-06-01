O Villarreal anunciou esta segunda-feira a contratação de Iñigo Pérez como treinador principal do clube.

O técnico espanhol de 38 anos chega a acordo com o emblema espanhol para comandar a equipa principal durante as próximas três temporadas, até junho 2029.

Iñigo chega ao Villarreal oriundo do Rayo Vallecano, clube no qual iniciou o percurso como treinador principal e onde esteve nas últimas três temporadas como treinador principal. Esta época, o técnico liderou a equipa espanhola até à final da Liga Conferência, sendo o finalista vencido após perder por 1-0 frente ao Crystal Palace.

Iñigo Pérez vai ser apresentado oficialmente como novo técnico do Villarreal esta terça-feira, dia 2 de junho. O «submarino amarelo» será o segundo clube da carreira do técnico espanhol.

