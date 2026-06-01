OFICIAL: Iñigo Pérez é o novo treinador do Villarreal
Técnico espanhol assina pelo «submarino amarelo» até 2029
Técnico espanhol assina pelo «submarino amarelo» até 2029
O Villarreal anunciou esta segunda-feira a contratação de Iñigo Pérez como treinador principal do clube.
O técnico espanhol de 38 anos chega a acordo com o emblema espanhol para comandar a equipa principal durante as próximas três temporadas, até junho 2029.
Iñigo chega ao Villarreal oriundo do Rayo Vallecano, clube no qual iniciou o percurso como treinador principal e onde esteve nas últimas três temporadas como treinador principal. Esta época, o técnico liderou a equipa espanhola até à final da Liga Conferência, sendo o finalista vencido após perder por 1-0 frente ao Crystal Palace.
Iñigo Pérez vai ser apresentado oficialmente como novo técnico do Villarreal esta terça-feira, dia 2 de junho. O «submarino amarelo» será o segundo clube da carreira do técnico espanhol.
Iñigo Pérez, nuevo entrenador del Villarreal CF 🤝— Villarreal CF (@VillarrealCF) June 1, 2026
El técnico navarro dirigirá al equipo amarillo durante las tres próximas temporadas
¡Bienvenido a tu nueva casa! 💛
ℹ️ https://t.co/s2ZeoE7yaP pic.twitter.com/BcE30Szj0i