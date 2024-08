O Villarreal anunciou este domingo a contratação de Nicolas Pépé.

Através das redes sociais, o emblema espanhol confirmou a chegada do internacional pela Costa do Marfim, que assinou um contrato válido para as próximas duas temporadas (2026). Formado em França, o avançado representou o Trabzonspor na última época, tendo somado seis golos e duas assistências em 23 jogos pela formação turca.

Em comunicado, o Villarreal informou também que Pépé vai realizar o primeiro treino com o restante plantel esta segunda-feira.

Veja aqui o vídeo de apresentação de Nicolas Pépé no Villarreal: