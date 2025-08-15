Espanha
Oviedo falha penálti, fica reduzido a 10 e perde na deslocação a Villarreal
Recém-promovido à La Liga entra com o pé esquerdo
O Villarreal venceu esta sexta-feira o recém-promovido Oviedo, por 2-0, na primeira jornada do campeonato espanhol.
O Oviedo teve a oportunidade de abrir o marcador aos 14 minutos, mas Salomon Rondon desperdiçou uma grande penalidade. E numa noite em que nada podia correr pior, Alberto Reina recebeu dois cartões amarelos em nove minutos (18m e 27m) e deixou a equipa com menos uma unidade.
A jogar em casa, o Villarreal aproveitou a vantagem numérica e colocou-se na frente do marcador aos 29 minutos, com golo de Etta Eyong.
Pape Gueye, assistido por Nicolas Pepe, fez o 2-0 e garantiu a vitória para a equipa de Marcelino Toral.
