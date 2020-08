Dani Parejo não conseguiu conter as lágrimas na conferência de despedida do Valência, na tarde desta quarta-feira.

O médio espanhol foi anunciado como reforço do Villarreal, mas não escondeu que queria terminar a carreira no clube che, onde jogou nas últimas nove temporadas.

«É difícil… os meus filhos são valencianos, levo aqui nove anos. Passei dois ou três dias lixado com a situação, por sair do clube da minha vida… mas entusiasmado porque vou para um grande projeto», afirmou, citado pela Marca.

«Saio do Valência triste e magoado. Gostava de me ter despedido no Mestalla, mas é assim… Não podia ser», acrescentou.

Parejo garante que ninguém no Valência lhe explicou qual a razão para esta saída e reiterou os elogios ao emblema che: «Acho que os adeptos me vão recordar de uma forma positivo. Para mim o Valência é o máximo. Não estive em outro clube. No futuro logo se vê, mas estou muito orgulhoso.»