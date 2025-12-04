Houve 32 avos de final da Taça de Espanha com muita participação portuguesa esta quarta-feira. No mesmo dia em que o Real Madrid bateu o Athletic Bilbao para a Liga espanhola.

O Villarreal, que contou Renato Veiga a titular, precisou de grandes penalidades para eliminar o Atlético Antoniano, do quarto escalão espanhol. Após um empate (1-1) ao fim do prolongamento, o Villarreal venceu (5-4) nos penáltis.

Já o Elche, de Martim Neto e André Silva, precisou também de suar para bater outro adversário da quarta divisão de Espanha, o Quintanar del Rey. O avançado não foi convocado e o médio entrou já em tempo de prolongamento.

Após empate (1-1) no tempo regulamentar, o golo de Hector Fort (117m), deu a passagem à equipa do Elche.

Já a Real Sociedad, de Gonçalo Guedes, visitou e venceu o Reus, também do quarto escalão. Pela equipa da casa, o português Ricardo Vaz foi titular. Já Guedes entrou na partida aos 77 minutos. Goti Lopez (59) e Sadiq (90+3m) marcaram os golos da vitória basca.

O Girona, por sua vez, saiu mesmo derrotado pelo Ourense (2-1), do terceiro escalão espanhol. Asprilla (25m) marcou pelo Girona. Yuste (1m) e Ouhdadi (64m) marcaram os golos do triunfo.

Já o Betis goleou o Torrent (4-1) com um hat-trick de Rodrigo Riquelme, ex-Atlético Madrid (11m, e 43m e 75m). Ortiz (90m) também marcou pela equipa sevilhana e Corbalan (85m) reduziu para o Torrent.

Outros resultados:

Talavera 2-1 Málaga

Cultural Leonesa 4-2 Andorra

Eldense 2-1 Almeria

Mirandês 02 Sp. Gijon

Murcia 3-2 Cádiz

Ciudad Cieza 0-1 Levante

Pontevedra 0-3 Eibar