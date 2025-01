Esta segunda-feira, o Villarreal precisou apenas de oito minutos para bater o Maiorca de Samu Costa e marcar quatro golos na 20.ª jornada da liga espanhola.

Com o português Samu Costa de início e Chiquinho banco, o Maiorca visitou o terreno do Villarreal com o objetivo de ultrapassar o adversário. No entanto, os sonhos esmoreceram quando o relógio bateu os 20 minutos.

Ora, Logan Costa abriu o marcador aos 20 minutos e a partir daí foi sempre a marcar. Alex Baena (24m), Dani Parejo (26m) e Yeremi Pino (28m) selaram o resultado.

Com este resultado, o Villarreal está em quinto lugar, com 33 pontos. O Maiorca está em sexto, com 30.

Veja o resumo: