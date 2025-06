Quatro homens foram condenados a pena de prisão suspensa, multas e proibição de entrada em recintos desportivos por crimes de ódio contra Vinícius Júnior. A sentença foi comunicada esta segunda-feira pelo Ministério Público espanhol.

Os adeptos penduraram um boneco insuflável «de cor e cabelo negro» com a camisola de Vinicius Júnior no Real Madrid, num viaduto de uma estrada circular de Madrid, perto do centro de treinos do clube, com um cartaz dizendo: «Madrid odeia o Real».

Desta maneira, os quatro réus, que reconheceram o crime, foram condenados a penas de 14 a 22 meses, uma multa (entre 720 a 1084 euros) e ainda a proibição de entrar em qualquer recinto desportivo.

De referir que os arguidos ficam com pena suspensa, pois não tinham qualquer antecedente criminal, a pena é inferior a dois anos e estes escreveram ainda uma carta com um pedido de desculpas ao jogador.

Durante o tempo da sentença, os quatro arguidos não poderão utilizar as redes sociais ou estar a menos de mil metros do avançado do Real Madrid, do centro de treinos do clube ou de qualquer estádio de futebol em dias de jogo organizados pela La Liga ou pela RFEF.

Os quatro homens são da Frente Atlético, um grupo de extrema direita e atuaram «movidos pelo menosprezo e a rejeição da cor da pele da vítima» do futebolista brasileiro Vinícius Júnior.

O caso ocorreu dia 26 de janeiro de 2023 no dia do dérbi madrileno, entre Real e At. Madrid, no Santiago Bernabéu.