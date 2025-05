Titular, esta quarta-feira, no jogo entre o Real Madrid e o Maiorca, da 36.ª jornada da Liga espanhola, Raúl Asencio foi acusado formalmente, juntamente com os ex-colegas de equipa Andrés Garcia, Ferrán Ruiz e Juan Rodríguez, por um tribunal de instrução, pela gravação de imagens sexuais de duas mulheres, uma delas menor, e de as distribuírem sem o seu consentimento.

O Tribunal Superior das Canárias (TSJC) anunciou a decisão num breve comunicado em que não mencionou os nomes dos jogadores, mas especificou que afeta os quatro envolvidos na investigação.

A decisão abre caminho para que o Ministério Público e os procuradores privados apresentem acusações e solicitem a abertura de um julgamento.

O juiz de instrução encontrou provas dos crimes de descoberta de segredos sem consentimento e violação da privacidade, distribuição e envio de vídeos a terceiros sem aviso ou consentimento das vítimas, e recrutamento ou utilização de menores para fins pornográficos e posse de pornografia infantil.

O incidente terá ocorrido a 15 de junho de 2023, num hotel nas Ilhas Canárias, quando os quatro jogadores de futebol se encontraram com as duas queixosas, que tinham 16 e 18 anos na altura.

De acordo com a queixa apresentada pela mãe da menor, esta manteve relações sexuais consentidas com os jogadores de futebol, embora não lhes tenha dado permissão para que a gravassem, muito menos para que depois partilhassem o vídeo nas redes sociais, como mais tarde descobriram que teria acontecido.

A segunda jovem, maior de idade, denunciou a divulgação de um vídeo com conteúdo sexual que terá sido gravado por um dos suspeitos enquanto mantinham relações sexuais consentidas, sendo que ela não terá autorizado a gravação nem a posterior divulgação das imagens.

No entanto, na última decisão tornada pública sobre o assunto - quando o Tribunal de Las Palmas recusou excluir Asencio do caso - a defesa do único dos quatro jogadores que ainda joga no Real Madrid argumentou que o seu cliente não participou nas gravações e que o vídeo que é acusado de partilhar não foi incluído no caso.

Após o anúncio desta acusação, o advogado de Asencio, Juan Gonzalo Ospina, não quis fazer comentários à agência de notícias espanhola EFE, embora fontes próximas do caso tenham confirmado que serão apresentados todos os recursos apropriados contra esta decisão judicial.