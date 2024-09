Apesar de já ter feito dois jogos, Vitor Roque foi esta segunda-feira apresentado como reforço do Betis, depois de ser emprestado pelo Barcelona.

Apontado ao Sporting no mercado de verão, o avançado brasileiro garantiu que o único destino em mente foi sempre o clube espanhol.

«Estou muito feliz por estar aqui. Não pensei muito. A primeira vez que vim aqui com o Barcelona fiquei encantado com os adeptos e o estádio. Sabia que se tivesse de sair, seria para aqui. Todos me falaram muito bem da grandeza e história do Bétis», referiu aos jornalistas.

«Não pensei duas vezes. Precisava de uma mudança na minha vida. Passei por momentos difíceis. Obrigado a todos que tornaram possível que eu estivesse aqui», acrescentou.

Ao serviço do Betis, com os portugueses Rui Silva e William Carvalho, Vitor Roque já realizou dois jogos e apontou um golo.