Provavelmente, a foto com mais estilo do futebol espanhol.

William Carvalho aproveitou a conquista da Taça do Rei pelo Betis, diante do Valência para posar com o troféu.

Até aqui tudo normal. A verdadeira diferença está no «cenário». O médio internacional português apresentou-se com uns óculos de sol e um charuto no balneário do Olímpico de Sevilha para imortalizar o momento.

«Deus é maravilhoso», escreveu para partilhar a foto com os adeptos.