O Espanhol deu seguimento ao bom momento na noite desta segunda-feira, na visita ao Ath. Bilbao, em duelo da 17.ª jornada do campeonato (2-1). Ainda que o extremo Berenguer tenha adiantado os bascos aos 38 minutos, os catalães operaram a reviravolta graças aos golos do lateral Romero e do extremo Milla, apontados aos 44 e 52 minutos, respetivamente.

Desta forma, o Espanhol é quinto da La Liga, com 33 pontos, a dois dos lugares Champions. Ou seja, a dois pontos do Villarreal (4.º). No calendário dos catalães segue-se a receção ao líder Barcelona, a 3 de janeiro.

Quanto ao Ath. Bilbao, ocupa o oitavo posto, com 23 pontos, a cinco da zona europeia. Ao cabo de duas jornadas consecutivas a perder, o emblema basco visita ao Osasuna (12.º), a 3 de janeiro.