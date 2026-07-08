O Espanhol anunciou a contratação do brasileiro Gabriel Moscardo, que chega por empréstimo do PSG. O negócio é válido por uma temporada e sem opção de compra.

Gabriel Moscardo reforça o meio-campo do Espanhol, depois de uma temporada ao serviço do Sp. Braga. O jogador cumpriu 39 jogos pelos minhotos e fez um golo e uma assistência.

O médio fez toda a formação no Corinthians, antes de assinar pelo PSG em 2024/25. Aos 20 anos, Gabriel Moscardo vai agora ter a primeira experiência na Liga espanhola.