Depois da goleada na primeira mão, o Wolverhampton confirmou a passagem aos oitavos de final da Liga Europa, apesar da derrota no reduto do Espanhol (3-2).

A formação inglesa tinha vencido em casa por 4-0, e até somava quatro jogos sem sofrer golos, mas Jonathan Calleri bateu Rui Patrício logo ao minuto 16.

Com Rúben Vinagre, João Moutinho e Podence também no onze, a equipa visitante, orientada por Nuno Espírito Santo, empatou ao minuto 22, por Adama Traoré. A jogada foi de Podence, com o internacional espanhol a ganhar um ressalto na área e a finalizar.

O Espanhol voltou à vantagem com um segundo golo de Jonathan Calleri, desta feita de penálti, convertido ao minuto 56.

Rúben Vinagre foi substituído logo de seguida (58m), mas o número de portugueses em campo foi restabelecido com a entrada de Pedro Neto, pouco depois (64m), e ainda seria aumentado por Bruno Jordão, lançado ao minuto 78.

Apesar do conforto da eliminatória, o Wolverhampton restabeleceu a igualdade ao minuto 79, com Daniel Podence a assistir Doherty.

Embora nunca tenha conseguido aproximar-se do apuramento, o Espanhol ainda alcançou um triunfo nesta segunda mão, com Jonathan Calleri a completar o «hat trick» em período de compensação (90+1).