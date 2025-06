A tarde de domingo promete ficar marcada pela final da Taça Professor José Valente Pinho Leão, a disputar no Estádio Municipal de Aveiro entre Espinho e Ovarense. Esta é a segunda prova mais importante do distrito e vai contar, pelo menos, com três mil adeptos nas bancadas.

Ambos emblemas falharam a promoção ao Campeonato de Portugal, superados pelo Florgrade – que joga em Cortegaça. A Ovarense foi segunda, a quatro pontos dos líderes, enquanto o Espinho encerrou o pódio, a oito pontos do Florgrade.

Por isso, estas três equipas garantiram a participação na próxima edição da Taça de Portugal.

Para alcançar a final da Taça distrital, o Espinho eliminou Lobão, Águeda, S. Vicente Pereira e Caldas S. Jorge. Por sua vez, a Ovarense triunfou sobre JuveForce, São Roque, Bustelo e Canedo.

Recuando nas décadas, o Espinho conta na história com ciclos dos treinadores Carlos Carvalhal, Vítor Pereira, Filipe Rocha, Rui Quinta, Mário Morais, Fernando Caiado, Álvaro Carolino, Hernâni Gonçalves, Manuel José, Quinito, Carlos Garcia ou Amândio Barreiras. Importa salientar que este histórico emblema utiliza Nogueira da Regedoura, em Santa Maria da Feira, como casa emprestada.

Da história da Ovarense fazem parte José Mourinho – como olheiro – e Manuel Fernandes, como treinador, na época 1991/92.

A final da Taça de Aveiro está agendada para as 17h30 deste domingo. A bilheteira abre às 14 horas, enquanto as portas abrem pelas 15h30. Antes, pelas 13h, a música vai ecoar na “fun zone”.