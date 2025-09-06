A Federação Portuguesa de Futebol inaugurou este sábado a Arena Diogo Jota, um espaço dedicado aos eSports.

A criação deste espaço serve também como homenagem ao internacional português, que faleceu a 3 de julho, vítima de um acidente de viação. Diogo era também um habitual jogador de videojogos, com especial carinho pelo FIFA (atualmente EA FC).

A Arena vai servir para competições de futebol virtual e este sábado já recebeu o estágio da seleção portuguesa que se prepara para o Mundial de «eFootball».