Em dia de homenagens a Diogo Jota em Inglaterra, o antigo jogador do Liverpool e da Seleção Nacional recebeu mais um tributo. O Luna FCP, equipa de eSports fundada por Jota, sagrou-se campeão nacional no masculino e no feminino de EA FC 25.

A homenagem, na verdade, já estava a ser feita antes do triunfo se consumar. Os jogadores da equipa utilizaram uma camisola personalizada que lembrava o internacional português. Jota, recorde-se, tinha vencido a edição de 2022.

Diogo Silva levantou o troféu na competição masculina. Na Grande Final, Diogo venceu Tiago Pires (Betclic Apogee), conquistado o primeiro MVP Challenge da carreira.

Na final do W Challenge, a competição feminina, Raquel Martinho venceu a Beatriz Seabra (Betclic Apogee), registando assim mais um título para a equipa fundada por Diogo Jota.