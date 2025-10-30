O Comité Olímpico Internacional (COI) anunciou esta segunda-feira que terminou a parceria com o Comité Olímpico e Paralímpico da Arábia Saudita (SOPC) para a organização da primeira edição dos Jogos Olímpicos de Esports, um projeto que tinha sido revelado com grande entusiasmo em 2024.

Apesar do fim desta colaboração, o COI sublinhou que o evento não está cancelado, mas sim a ser repensado e redesenhado para melhor se ajustar às ambições de longo prazo do Movimento Olímpico.

«O COI e o SOPC decidiram terminar a sua cooperação nos Jogos Olímpicos de Esports. Ambas as partes continuarão a seguir as suas próprias ambições no mundo dos esports, mas em caminhos separados», lê-se no comunicado oficial.

De acordo com o organismo liderado por Thomas Bach, o feedback recolhido junto de federações, comités olímpicos e da comunidade de videojogos foi “esmagadoramente positivo” e confirma que há “grande entusiasmo e apoio” à iniciativa.

O COI explica ainda que vai usar este momento como uma «pausa para refletir», aproveitando para definir um novo modelo de parceria e um formato mais aberto e global para os futuros Jogos Olímpicos de Esports.

«Esta nova abordagem permitirá alinhar melhor os Jogos Olímpicos de Esports com as ambições do Movimento Olímpico e alargar as oportunidades criadas por esta iniciativa», acrescenta o comunicado.

Embora sem datas definidas, o Comité Olímpico Internacional garantiu que a intenção é avançar com a primeira edição «o mais cedo possível», agora com uma estrutura revista e novas colaborações.

O projeto dos Jogos Olímpicos de Esports foi inicialmente apresentado como uma tentativa de aproximar o desporto tradicional das novas gerações, explorando o crescente impacto dos videojogos competitivos. A primeira edição destes novos jogos devia decorrer este ano em Riade, no entanto, já tinham sido adiados para 2027.