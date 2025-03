A Seleção nacional de futebol virtual divulgou esta terça-feira os novos equipamentos.

Feitos pela Puma, a camisola irá vestir os jogadores de Portugal no próximo mundial FIFAe e também no UEFA eEuro 2025.

Numa nota no site da Federação Portuguesa de Futebol [FPF], o novo equipamento « incorpora o posicionamento da FPF eSports 'Nunca Será Só Um Jogo' e sublinha a diversidade de modalidades do ecosistema de Esports no Futebol».