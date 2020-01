*por Mary Caiado

O funeral de Paulo Gonçalves vai realizar-se esta sexta-feira, dia 24 de janeiro, em Esposende, cidade natal do piloto português que faleceu no passado dia 12 de janeiro, no Dakar.

O corpo de Paulo Gonçalves aterra em Portugal um dia antes, na quinta-feira, vindo da Arábia Saudita, e na sexta realizam-se as cerimónias fúnebres, ainda sem hora marcada.

Recorde-se que Paulo Gonçalves faleceu no dia 12 de janeiro, depois de uma queda na sétima etapa do rali Dakar, na Arábia Saudita.