O esquiador português Emeric Guerillot, que participou nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina2026, venceu este sábado a prova de slalom em Chamrousse, em França.

Guerillot gastou um total de 1.28,52 minutos para cumprir as duas mangas, depois de ter feito 43,45 segundos na primeira e 45,07 na segunda.

Nathan Tchibozo, do Benim, foi segundo classificado, a 24 segundos, com o francês Sacha Boissy a ocupar o terceiro posto, a 60 segundos do português.

O esquiador português, de 18 anos, estreou-se este ano em Jogos Olímpicos e conseguiu o 32.º lugar no Super-G e o 38.º no slalom gigante, não terminando o slalom em Milão-Cortina.