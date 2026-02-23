A norte-americana Lindsey Vonn, esquiadora que ficou gravemente lesionada na sequência de uma queda nos Jogos Olímpicos de Inverno, assumiu que esteve perto de perder a perna esquerda e nem Cristiano Ronaldo ficou indiferente à história.

«Foi uma verdadeira odisseia e, de longe, a lesão mais extrema, dolorosa e desafiante que alguma vez enfrentei em toda a minha vida — multiplicado por 100», disse a atleta de 41 anos, na rede social Instagram.

Lindsey Vonn deixou um agradecimento especial ao cirurgião ortopédico que trabalha com ela e com a equipa dos EUA, Tom Hackett, que teve um papel decisivo, ao realizar uma fasciotomia que permitiu salvar-lhe a perna. «Ele abriu-a completamente para a deixar respirar e salvou-me», disse, revelando ainda que Hackett só estava em Cortina porque ela estava a competir depois de ter rompido o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo pouco antes dos Jogos Olímpicos: «Se isso não tivesse acontecido, o Tom não estaria lá e não teria conseguido salvar-me a perna».

Atualmente em cadeira de rodas, Lindsey Vonn já estar focada na reabilitação e a evoluir para passar a usar muletas. «Gostava que tivesse terminado de outra forma, mas prefiro cair a lutar a não tentar de todo. Vai ser um caminho longo, mas sou uma lutadora. É seguir em frente.»

«Acho que aquilo que consegui alcançar foi mais do que alguém esperava à partida. Este ano foi incrível e valeu completamente a pena. A vida é a vida e temos de aguentar os golpes que surgem. Vou fazer o melhor que puder com este. Derrubou-me a sério. Mas sou como o Rocky: continuo sempre a levantar-me», concluiu.

Nos comentários da publicação, o internacional português Cristiano Ronaldo fez questão de deixar uma mensagem de apoio à esquiadora. «Os campeões são definidos pelos momentos em que vencem e pelos momentos em que se recusam a desistir. Lindsey, as montanhas que conquistaste nunca foram maiores do que a força que carregas. Continua a lutar. As lendas levantam-se sempre.»