O Sporting anunciou que vai arrancar em maio com a criação da Cidade Sporting, um projeto que tentará ligar a zona envolvente do Estádio José Alvalade e do Pavilhão João Rocha através da criação de uma nova artéria e de novos espaços para a prática desportiva.

Em maio será criada uma artéria verde que ligará estádio e pavilhão e no mês seguinte será iniciada a construção de um campo de basquetebol e de um parque de skate junto ao estádio. Estes dois novos espaços terão ainda pinturas de arte urbana.

O Sporting informa que, tal como fez com o surf, pretende apostar no skate e atrair mais praticantes e reforçar o investimento no basquetebol, que terá um campo alinhado, lê-se, «com o projeto 3x3 BasketArt, promovido pela Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB).

O clube informa ainda que todos estes novos espaços serão de livre acesso aos utilizadores e permitirão que Lisboa se torne mais moderna. A Cidade Sporting foi, aliás, planeada com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, através do Gabinete de Arte Urbana e da Junta de Freguesia do Lumiar e todos os novos espaços serão de livre acessos aos utilizadores.

«A Cidade Sporting é um passo muito importante no cumprimento da nossa visão de que o desporto seja um meio para atingir um fim de melhoria do bem‑estar da vida das pessoas. Nós, com este projeto, vamos criar um espaço que vai ter várias dimensões, além da desportiva, que já disponibilizamos, atraindo as pessoas à prática desportiva de forma lúdica em espaços abertos, dando dinamismo a zonas que hoje não o têm, mesmo em dias de jogo», referiu o administrador André Bernardo.

«Ao mesmo tempo pintando esses espaços com as melhores referências artísticas e tecnológicas, de forma a que, no seu conjunto, sejam também uma referência e uma atracção do ponto de vista cultural. Gosto de dar Bilbao como exemplo, com as devidas salvaguardas, mas há um antes e um depois na notoriedade da cidade devido à construção do Museu Guggenheim. A ambição da Cidade Sporting é essa e, inclusive, tem como conceito‑base uma Cidade‑Museu. Uma dimensão reforça a outra e, portanto, consideramos que o Sporting sai amplamente reforçado e coloca o clube e o desporto onde eles devem e merecem estar.»