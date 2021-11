O Marítimo já pode jogar novamente no Estádio dos Barreiros. O recinto estava interdito devido ao mau estado do relvado, mas agora volta a ser autorizado a receber jogos oficiais.

«Vai ser dada autorização para a utilização do Estádio do Marítimo, levantando a interdição que vigorava desde 23 de agosto. Após três meses de interdição, temos pareceres das equipas técnicas que atestam a melhoria do relvado», explicou a diretora executiva da Liga, em declarações à agência Lusa.

Helena Pires destacou o empenho da nova direção do emblema madeirense, liderada por Rui Fontes, que tomou posse a 5 de novembro.

«É uma notícia de grande satisfação para o Marítimo e para toda a sua massa associativa. No próximo domingo já podemos jogar no Estádio dos Barreiros contra o Paços de Ferreira», destacou Rui Fontes, também em declarações à agência Lusa, manifestando a convicção de que o regresso aos Barreiros ajudará a equipa a melhorar a situação classificativa.

O Marítimo vai assim receber o Paços de Ferreira no Estádio dos Barreiros, em jogo da 12.ª jornada da Liga, agendado para o próximo dia 28 de novembro.

Devido à interdição, a equipa verde-rubra disputou três encontros no Estádio da Madeira, recinto do rival Nacional: empatou com Arouca e Moreirense e perdeu com o Gil Vicente.