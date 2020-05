O Benfica apelou aos sócios que enviem os cachecóis alusivos ao clube de modo a que estes sejam expostos no Estádio da Luz.

A iniciativa tem por objetivo «colorir» o recinto nos cinco jogos que a equipa vai realizar em casa, na Liga.

De acordo com o clube da Luz, a entrega dos cachecóis pode ser feita nas lojas oficiais, nas Casas do Benfica ou pelo correio.

As águias dizem que no final do campeonato os cachecóis recebidos serão colocados numa instalação permanente «de homenagem aos sócios que contribuíram com a sua energia para ajudar a equipa a alcançar o 38».

O Benfica á atualmente segundo classificado, a um ponto do líder FC Porto, e procura revalidar o título de campeão.