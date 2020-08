As publicações do Barcelona nas redes sociais continuam a dar que falar em Portugal.

Depois de terem dito que Viana do Castelo tem 90 habitantes, a propósito da chegada de Trincão, mostraram imagens aéreas de Almada com a legenda: «Lisboa». Mais há mais.

Agora a gaffe tem a ver com o Estádio da Luz. Os catalães vão defrontar esta sexta-feira o Bayern Munique, para os quartos de final da Liga dos Campeões, na casa do Benfica e publicaram no Twitter uma foto do palco do jogo. Na localização publicada ficou a faltar algo, aparecendo apenas: «Estádio do Sport».

A publicação gerou de imediato críticas de benfiquistas, entre pedidos de respeito pelo Benfica e pelo Estádio da Luz, a desejos que os catalães sejam goleados pelo Bayern.